Как в Monobank оформить карту «єПідтримка» с доставкой на Новую Почту? Уже с завтрашнего дня, 11 января, клиенты указанного финансового учреждения будут иметь такую возможность, сообщает NNS, ссылаясь на соучредителя Monobank Олега Гороховского.
С завтрашнего дня, 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластиковую карточку к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.
Как в Monobank оформить карточку «єПідтримка» с доставкой на Новую Почту
В последней версии приложении зайти в свою карту «єПідтримка», высунуть карту свайпом влево и выбрать в меню «Выпустить пластиковую карточку».
Выпуск карты бесплатный, необходимо будет только оплатить за доставку карты Новой Почтой. Это будет стоить по тарифу 50 грн.
Гороховский рассказал, что всего с момента старта проекта клиенты monobank оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн.
Напомним, 19-го декабря в Украине стартовала программа «єПідтримка», по которой все украинцы, которые имеют «зеленый» сертификат о вакцинации, смогут получить помощь в размере 1000 грн.
Если вы вакцинированы двумя дозами, однако в «Дие» не загрузились «зеленые сертификаты», то получить 1000 грн єПідтримки можно через ЦПАУ.
«Более 1200 Центров предоставления админуслуг помогают посетителям подать заявку, чтобы получить выплаты. Если вы вакцинированы 2 дозами, однако до сих пор не имеете «зеленого» COVID-сертификата в приложении ‘Дия’, в ЦПАУ вам также помогут его создать», – сообщили в Минцифре
Куда можно потратить деньги?
Деньги можно потратить только в точках, разрешенных программой, и приобрести:
- книги;
- абонементы в спортзалы, фитнес-центры или бассейны;
- кино, театры, музеи, выставочные центры и концертные залы;
- билеты на поезд или самолет внутри страны.
Постановлением Кабинета министров предусмотрен перечень сфер деятельности и кодов категории продавца (МСС-код). Ваши деньги будут сняты со счета, если вы их решите отдать продавцу в сфере культуры, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом или в сфере физической культуры и спорта.
Также власти обещали, что «тысячу Зеленского» можно будет потратить на приобретение лекарств со второй половины января. Такое право получат украинцы в возрасте от 60 лет.
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