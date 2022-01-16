Мастер-самоучка с Волыни необычным образом доработал старую Волгу ГАЗ-31029. Теперь авто ездит на дровах, причем его эксплуатация стала намного дешевле.

В багажнике Волги появился газогенератор, работающий на дровах. ГАЗ-31029 может развить скорость до 100 км/ч.

Нестандартный тюнинг Волги Олег с Волынского села Осовцы выполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он изучил в интернете. Переработка авто на дрова стоила всего 100 долларов.

В багажнике Волги установлен газогенератор. В результате сжигания дров в нем образуется газ, который трубопроводом поступает в цилиндры (как и авто с ГБО).

После доработки ГАЗ-31029 способен разогнаться до 100 км/ч, а запас дров достаточно, чтобы проехать до 50 км. Если нужно ехать дальше, приходится брать дрова в салон: мешка хватит еще примерно на 100 км.

Видео Волги на дровах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волинь моя,краса моя (@volynblog)

За три года эксплуатации владелец смог сэкономить на топливе 50 тыс. гривен. Изобретение уже заинтересовало других автомобилистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волинь моя,краса моя (@volynblog)

Мастер уже проектирует новый усовершенствованный газогенератор. Он станет компактнее и будет установлен на другой автомобиль. Об этом сообщает Instagram-канал volynblog.

Автомобили Tesla “станцевали” под знаменитый “Щедрик”. Видео выложили в сеть