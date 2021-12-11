Как изменятся тарифы на доставку газа в регионах с 1 января: где вырастут, а где снизятся – список

С 1 января 2022 года изменятся тарифы на доставку газа в регионах. Регулятор обнародовал проекты новых тарифов, сообщает NNS, ссылаясь на ГазПравду.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проекты решений об утверждении тарифов. Цифры еще не окончательные и могут быть скорректированы после открытых обсуждений, запланированных на 13-15 декабря. К обсуждению приобщат общественность, специалистов и представителей облгазов.

Как могут измениться тарифы?

Согласно проектам, с 1 января 2022 года распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. Однако тарифы будут расти неоднородно: расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона, количества потребителей и размера расходов для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

Кто будет платить больше и меньше?

По данным НКРЭКУ, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС) должно получить ООО «Газпостачсервис» (Винницкая обл.). Меньше всего за доставку газа предлагает «Киевгаз» – лишь 38 копеек за кубометр (с НДС).

Предложенные для обсуждения облгазов тарифы всех регионов– ниже в списке.

Как отмечают в НКРЭКУ, эти цифры существенно меньше, чем хотели облгазы.

Когда утвердят окончательные тарифы?

После обработки всех замечаний и предложений подготовленные к принятию проекты постановлений об установлении тарифов будут обнародованы на официальном сайте НКРЭКУ.

И только после этого национальный регулятор примет окончательное решение об утверждении новых тарифов облгазам.

При этом, как отмечают в НКРЭКУ, корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов. Кроме того, регулятор пообещал проверить заявки облгазов на предмет манипуляций.

Напомним, что для расчета ежемесячной платы за распределение газа за основу берется объем потребления газа в течение года. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Как изменятся тарифы на доставку газа в регионах с 1 января, если НКРЭКУ утвердит проекты: список

В некоторых регионах тарифы снизятся или останутся неизменными, но в большинстве запланирован рост. В списке указана цена в гривнах за 1000 кубов. Первое значение – действующий тариф, второе – запланированный. В скобках – процент роста или снижения.

Винницагаз – 2 016,00 – 2 112,00 (подорожает на 4,8%)

Волыньгаз – 1 884,00 – 1 884,00 (не изменится)

Гадячгаз – 1 992,00 – 2 388,00 (подорожает на 19,9%)

Днепрогаз – 1 116,00 – 1 080,00 (подешевеет на 3,2%)

Днепропетровскгаз – 1 404,00 – 1 512,00 (подорожает на 7,7%)

Донецкоблгаз – 1 224,00 – 1 416,00 (подорожает на 15,7%)

Житомиргаз – 2 016,00 – 2 040,00 (подорожает на 1,2%)

Закарпатгаз – 2 136,00 – 2 388,00 (подорожает на 11,8%)

Запорожгаз – 1 104,00 – 1 104,00 (не изменится)

Ивано-Франковскгаз – 2 148,00 – 2 232,00 (подорожает на 3,9%)

Киевгаз – 372,00 – 384,00 (подорожает на 3,2%)

Киевоблгаз – 1 740,00 – 1 752,00 (подорожает на 0,7%)

Кировоградгаз – 1 920,00 – 1 788,00 (подешевеет на 6,9%)

Коростышевгаз – 2 100,00 – 2 184,00 (подорожает на 4,0%)

Кременчуггаз – 468,00 – 552,00 (подорожает на 17,9%)

Криворожгаз – 612,00 – 636,00 (подорожает на 3,9%)

Лубныгаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожает на 11,2%)

Луганскгаз – 1 860,00 – 1 884,00 (подорожает на 1,3%)

Львовгаз – 2 016,00 – 2 028,00 (подорожает на 0,6%)

Мариупольгаз – 1 836,00 – 1 740,00 (подешевеет на 5,2%)

Мелитопольгаз – 2 148,00 – 2 208,00 (подорожает на 2,8%)

Николаевгаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожает на 11,2%)

Одессагаз – 1 008,00 – 1 308,00 (подорожает на 29,8%)

Полтавагаз – 2 136,00 – 2 112,00 (подешевеет на 1,1%)

Ривнегаз – 2 016,00 – 1 848,00 (подешевеет на 8,3%)

Сумыгаз – 1 536,00 – 1 608,00 (подорожает на 4,7%)

Тернопольгаз – 2 148,00 – 2 100,00 (подешевеет на 2,2%)

Тернопольгоргаз – 1 056,00 – 960,00 (подешевеет на 9,1%)

Тисменницагаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожает на 11,2%)

Уманьгаз – 2 136,00 – 2 340,00 (подорожает на 9,6%)

Харьковгаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожает на 11,2%)

Харьковгоргаз – 420,00 – 516,00 (подорожает на 22,9%)

Херсонгаз – 2 016,00 – 1 944,00 (подешевеет на 3,6%)

Хмельницкгаз – 1 992,00 – 1 848,00 (подешевеет на 7,2%)

Черкассыгаз – 648,00 – 684,00 (подорожает на 5,6%)

Черновцыгаз – 2 136,00 – 2 568,00 (подорожает на 20,2%)

Черниговгаз – 1 944,00 – 2 112,00 (подорожает на 8,6%)

Шепетовкагаз – 1 308,00 – 1 272,00 (подешевеет на 2,8%)

ГП “Новороздольское ГГХП “Сера” – 1 368,00 – 1 452,00 (подорожает на 6,1%)

ООО “Газовик” – 2 148,00 – 2 148,00 (не изменится)

ООО “Газпоставсервис” – 2 952,00 – 2 952,00 (не изменится)

ГП “Кременецкое УРПГ” – 1 560,00 – 1 632,00 (подорожает на 4,6%)

ООО “Спектргаз” 2 820,00 – 2 820,00 (не изменится)

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