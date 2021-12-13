Заявку в кандидаты усыновителя ребенка можно будет подать на портале «Дия»

Вскоре на портале «Дия» можно будет подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка

Над внедрением этого проекта работают специалисты Министерства цифровой трансформации совместно с Министерством социальной политики.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Hromadske

Сейчас чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей и долго ждать результат. Федоров говорит, что тогда теряется драгоценное для детей время. Поэтому ведомство упрощает этот процесс.

«Услуга онлайн облегчит предоставление необходимых документов для людей, которые желают усыновить ребенка. А также ускорит проверку документов работниками службы по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую», — убеждает министр.

Также новый сервис позволит получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления через портал «Дия». Сейчас Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и государственных органов по реализации этого проекта.

Федоров напоминает, что электронные услуги на портале «Дия» реализуют в рамках проекта, который внедряет организация UNDP Ukraine / ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции.

Усыновление детей в Украине

Председатель правления общественного союза «Украинская сеть за права ребенка» Дарья Касьянова в сентябре 2021 года рассказывала, что усыновление детей в Украине за последние пять лет сократилось в 2,5 раза.

По ее словам, на уменьшение количества усыновленных детей влияют в том числе социально-экономическая ситуация и пандемия COVID-19. Коронавирус помешал проведению занятий для усыновителей, посещению интернатов и своевременным судебным заседанием. Еще одна причина — завершающий этап административной реформы.

Как электронные сервисы изменили жизнь украинцев в 2021 году