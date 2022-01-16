Запорожский автозавод планирует производить модель Mercedes-Benz

Запорожский автозавод в 2022 году планирует выпустить первую партию нового автобуса ZAZ A09, созданного на шасси Mercedes-Benz. ЗАЗ по этому направлению активно сотрудничает с компанией Mercedes-Benz

В настоящее время известно, что новый автобус ZAZ A09 в 2021 году получил украинскую сертификацию. То есть он практически готов к серийному производству. Однако перед этим компания Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автомобилестроительного завода, чтобы убедиться в соблюдении всех своих требований. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Только если по результатам аудита у немецкого автогиганта нет никаких претензий к украинскому заводу, в Запорожье начнется серийное производство автобуса на шасси Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что Запорожский автозавод планирует в ближайшие годы значительно увеличить производство автомобилей. В частности, в Запорожье рассчитывают за несколько лет ежегодно выпускать по 10 тысяч машин.

Напомним, что в Запорожье сейчас из российских машинокомплектов выпускают автомобили Lada, купе-кроссовер Renault Arkana и две модели Kia.

Также Запорожский автомобилестроительный завод планирует увеличить производство автобусов. Правда, конкретных цифр в данном случае не называлось.

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