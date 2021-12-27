На военный учет должны стать все женщины трудоспособного возраста, профессии которых входят в список, обнародованный Минобороны. Смогут ли “закосить” от армии беременные и матери, имеющие несовершеннолетних детей

В Министерстве разъяснили, будут ли ставить на военный учет женщин, ожидающих ребенка, или уже воспитывающих малолетних детей. Оказалось, что и беременные женщины, и матери малолетних детей должны стать на военный учет. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

“Закосить” от армии под предлогом беременности не удастся

Беременность и наличие малолетнего ребенка – не повод для того, чтобы женщина могла “закосить” от армии. Если ее профессия входит в список, представленный Минобороны, и если медики не обнаружат у нее серьезных проблем со здоровьем, то встать на учет все равно придется. Тем более что малолетние дети взрослеют, а беременность имеет особенность заканчиваться.

“Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства”, – идет речь в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Также в Минобороны отмечают, что постановка женщин на военный учет в принципе такая же, как и постановка мужчин. Всем женщинам, имеющим соответствующую специальность, дается год на то, чтобы стать на учет. То есть, они должны найти на это время в течение 2022 года. На учет будут принимать женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщины будут привлекаться к военным сборам

После завершения периода постановки на учет женщин будут привлекаться к военным сборам и тренировкам. А при устройстве на работу обязательно нужно предоставить соответствующий документ о постановке на военный учет.

При этом, если стоящая на учете женщина сменила профессию, она должна сообщить об этом территориальному центру комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат).

В Минобороны объяснили постановку женщин на военный учет необходимостью знать, какой человеческий и профессиональный резерв имеет страна в случае военных действий.

“Мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает”, – пишут в Минобороны.

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