Законно ли разделение крупногабаритных квартир и насколько оно выгодно

В Украине становится очень популярной покупка крупногабаритных квартир на несколько комнат с последующим разделением их на две, а то и более малогабаритных. Специалисты рассказали насколько законно разделение крупногабаритных квартир, и всегда ли это выгодно

У нас растет спрос на малогабаритное жилье. Однокомнатные квартиры покупают гораздо охотнее, чем квартиры с большим количеством комнат. Причина в том, что у людей просто нет денег на покупку больших квадратных метров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Однако при этом граждане все чаще прибегают к покупке одной крупногабаритной квартиры на несколько владельцев – чтобы впоследствии разделить ее на две или несколько малогабаритных. Причина такого шага также лежит на поверхности: стоимость квадратного метра в трех-четырехкомнатных квартирах дешевле, чем стоит квадратный метр в однокомнатной.

Таким образом, разделив такое жилье, новые владельцы получают хоть и небольшой, но собственный уголок по гораздо меньшей цене, чем им пришлось бы отдать при покупке отдельной однокомнатной квартиры.

Насколько законно такое изменение квартиры?

Специалист по недвижимости, член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова говорит, что это законно. Нужно только, чтобы все было правильно оформлено документально.

В этом случае новые владельцы могут прибегнуть к двум разным способам:

сначала перепланировать большую квартиру на несколько маленьких и затем узаконить все;

сначала все узаконить, получив права собственности на новое жилье, а затем производить его перепланировку.

Второй способ, конечно, более правовой. Зато и более затратный, ведь переделывать придется уже готовое достроенное жилье. А при первом способе можно сразу переделать квартиру на этапе ее строительства, когда прокладываются внутренние коммуникации и когда можно изменять их расположение так, как нужно.

Собственно, для того, чтобы реализовать первый способ, многие стремятся купить новое жилье на начальном этапе строительства – для того, чтобы потом иметь возможность влиять на его конфигурацию.

Какие сложности могут возникнуть при перепланировке квартиры?

Кроме правовых коллизий, которые могут возникнуть при легализации “мелких” квартир, есть еще и технические сложности.

Одна из самых больших проблем – правильно расположить так называемые “мокрые точки” – кухонные мойки, санузлы и ванны или душевые кабинки. Они не должны находиться над жилыми комнатами, ведь всегда есть возможность затопления соседей снизу. Поэтому, покупая квартиру “под раздел”, нужно прежде всего оценить, хватит ли у вас площади, и будет ли возможность правильно разместить “мокрые точки”.

Еще одна сложность – дополнительные дверные проемы в несущих стенах. Их расположение тоже нужно согласовывать, чтобы потом не завалить весь дом.

Итак, все это нуждается в терпении, большом запасе нервов и, конечно, немалых денежных вложениях. Поэтому, прежде чем ввязываться в этот процесс, нужно узнать приблизительные цены на все и подсчитать все расходы на перестройку квартиры.

Возможно, после этого выяснится, что покупка отдельного однокомнатного жилья получится не столь дороже, а нервов при этом удастся сберечь гораздо больше.

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