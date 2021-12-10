Закон о запрете пластиковых пакетов вступил в силу –что изменилось

С 10 декабря в Украине вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях общепита и сфере оказания услуг. Запрещено бесплатное их распространение

Согласно закону “Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины”, требование о платности пакетов не распространяется на пластиковые, которые биоразлагаются и сверхтонкие для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Правый берег

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов пояснили, что цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов. По словам главы министерства Руслана Стрельца, практика, которая внедряется в Украине, не новая. Подобные ограничения установили десятки стран мира.

В Турции в течение первого года запрета пластиковых пакетов, их использование сократилось на 75%. В Ирландии спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

Альтернативной обычному пластиковому пакету является биоразлагаемый пакет. Он разлагается от 1 до 4 месяцев и не вредит окружающей среде, объяснили в министерстве.

Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

На кого будет распространяться запрет использования пластиковых пакетов – будет касаться не всех