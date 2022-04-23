Захватчики шокированы сопротивлением ВСУ и признают силу украинской армии — СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с сослуживцем. В ней говорится, в частности, о том, что захватчики шокированы сопротивлением ВСУ

Об этом сообщает NNS ссылке на СБУ.

Оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг! Четыре человека сегодня снял», — рассказывает захватчик своем співслуживцю, который тоже воюет в Украине.

Он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед. Также его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских воинов.

«Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», — говорит оккупант.

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