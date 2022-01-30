За что могут заблокировать выплату субсидии: названы причины

Украинцам могут заблокировать выплату субсидии при малейшем подозрении, что они ее получают неправомерно. Получателей государственной помощи подвергнут еще одной верификации. Проверят, насколько обоснованно получают субсидии

Минсоцполитики устраивает еще один этап верификации получателей всех социальных выплат. В этом отношении уже есть соответствующий приказ. Его разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины для обсуждения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

На этот раз будут тщательно проверять, насколько информация о материальном состоянии и доходах получателя соцвыплат совпадает с данными Минфина о его заработках и данными, содержащими государственные реестры.

Если информация не совпадет, такого субсидианта дополнительно проверят. И если обнаружат, что получатель соцвыплаты имеет состояние значительно больше, чем им задекларировано, то выплату субсидии приостановят.

Таким образом, после тщательной проверки получателей субсидий органы соцзащиты могут совершить следующие действия:

прекратить начисление или проведение государственной выплаты;

возобновить начисление или проведение государственной выплаты;

назначить или пересчитать государственную помощь;

устранить несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

В том случае, если выявят недостоверность информации, предоставленной получателем субсидии органам соцзащиты, а также неправомерность предоставления субсидии, обманувшему государство гражданину начислят сумму, которую он должен вернуть.

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