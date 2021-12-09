Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит языковой мониторинг образовательного процесса в ответ на жалобы студентов. В учебном заведении начнут следить на каком языке проводятся занятия

Пока подтвердился только один случай, когда преподаватель проводил занятия на негосударственном языке, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь со ссылкой на письмо ВУЗа.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Рубрика.

Решение про языковой мониторинг университет принял после проверки жалоб от студентов относительно нарушения языкового законодательства отдельными преподавателями.

В заведении сообщили, что в учебно-научном институте международных отношений, который является подразделением КНУ, преподаватель действительно проводил занятия на негосударственном языке.

“По результатам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности”, – отметили в учреждении.

Относительно другого случая, о котором говорилось в жалобе, что произошел в учебно-научном институте журналистики, русскоязычный видео-контент использовался, чтобы продемонстрировать студентам “отличия отечественных коммуникационных технологий от зарубежных”.

“Администрация университета заверила, что в случае выявления нарушений Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” научно-педагогические и научные работники будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке”, – говорится в сообщении Уполномоченного.

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