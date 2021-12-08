Выявлен “скрытый” вариант штамма “Омикрон”: его не видит ПЦР-тест

Ученые утверждают, что они обнаружили “скрытый” вариант штамма “Омикрон”. ПЦР-тест его не видит

По их словам, “Омикрон” невозможно отличить от других штаммов с помощью ПЦР-тестов. Тесты используются сотрудниками здравоохранения для получения быстрой картины распространения коронавируса по всему миру. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

“Скрытый” вариант штамма имеет много общих мутаций со стандартным “Омикроном” . Но в нем отсутствует особая генетическая смена, которая позволяет использовать лабораторные ПЦР-тесты в качестве грубого и готового средства для выявления вероятных случаев заболевания.

Этот вариант как и раньше определяется как коронавирус с помощью всех обычных тестов, и может быть идентифицирован как штамм “Омикрон” за помощью геномного тестирования. Но вероятны случаи, когда он не будут обнаружен с помощью обычных тестов ПЦР, которые дают более быстрые результаты.

Исследователи говорят, что еще слишком рано судить о том, будет ли новый вариант штамма “Омикрон” распространяться так же как и стандартный штамм. Но “скрытый” вариант генетически отличается и потому вполне может вести себя по-другому.

Скрытый вариант был впервые обнаружен среди геномов COVID, представленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Но, возможно, он уже распространился более широко. Среди нескольких десятков случаев, выявленных на этот момент, нет ни в Великобритании.

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