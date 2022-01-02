Почти треть года украинцы будут отдыхать – выходные и праздничные дни в 2022 году

В 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время, в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Минэкономики, передает NNS

Согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в следующие праздничные и нерабочие дни:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

24 апреля – Пасха;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитников и защитниц Украины;

25 декабря – Рождество Христово.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день (статья 73) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2022 году выходной день в субботу 1 января переносится на понедельник 3 января. Выходной день в воскресенье 24 апреля – на понедельник 25 апреля, выходной день в воскресенье 1 мая – на понедельник 2 мая, выходной день в воскресенье 12 июня – на понедельник 13 июня и выходной день в воскресенье 25 декабря – на понедельник 26 декабря.

Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

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