Все жилые дома в Украине будут включены в ОСМД до 1 марта

В Украине все жилые дома будут включены в объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) до 1 марта 2022 года

Соответствующий законопроект Кабинета Министров поддержала Верховная Рада. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

К началу весны 2022 года органы местной власти по всей территории страны обязали объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах, не заключивших договор с ОСМД. Проект закона №6103 о внесении изменений в закон “О жилищно-коммунальных услугах” разработан по инициативе Кабмина. Документ уже принят парламентом за основу. При принятии этого законопроекта отдали свои голоса 261 народный депутат.

В Министерстве регионального развития Украины, которое является основным автором законопроекта, пояснили, что жильцы многоквартирных домов вправе выбирать форму управления домом и создавать ОСМД. Это предусмотрено новой редакцией закона “Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме” от 2015 года. В то же время временные рамки для принятия соответствующего решения были ограничены.

“За шесть лет с момента принятия закона об ОСМД следует отметить, что сознание совладельцев критически низкое. В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – почти в трети сейчас не созданы ОСМД, не выбраны управители”, – указан в тексте пояснительной записки в документе.

В результате отсутствия временных ограничений в Украине по состоянию на апрель 2021 года было создано ОСМД только в 36 000 домов (20%) из общего количества около 180 000 многоквартирных домов. В 71 000 (39%) домов управляющий был назначен по результатам конкурса органами местного самоуправления или избран совладельцами самостоятельно. Остальные 28% многоквартирных домов до сих пор не присоединились к ОСМД.

В правительстве заявили, что перевод всех многоквартирных домов в ОСМД следует как можно быстрее завершить. Выполнение этого требования авторы законопроекта предлагают возложить на местные власти. Соответствующие конкурсы по назначению управляющего по домам, совладельцы которых не определились с формой управления, предлагается провести до конца зимы 2022 года.

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