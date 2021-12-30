Врачи на передовой – сбои электронного документооборота затрудняют работу

В Украине диждитализация затронула практически все сферы жизни, включая медицину. Какие-то услуги действительно удобны. Например, можно заказать сертификат или записаться на прием к врачу. Однако со стороны медиков все выглядит по-другому. Врачи на грани – сбои электронного документооборота усложняют работу

У врачей создание и тестирование систем происходит в режиме реального времени. И когда система по независящим от медработника причинам дает сбой, виновным в глазах пациента оказывается врач.

Недавно у ФБ появился пост врача, рассказывающего о сложностях, с которыми он сталкивается ежедневно в своей практике. И предупреждает о том, что если Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины не обратят на существующую проблему внимание, ситуация будет только усиливаться. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Речь идет про сбои электронного документооборота – создание электронных направлений может занять часы. Также необходимо следить за электронным больничным – принял ли его сервер и т.д. Все эти новшества практически парализуют работу врачей. И на обращение о необходимости исправить работу системы ответов нет.

По факту ситуация вместо развития, упрощения и удобства превратилась в усложнение и невозможность решать текущие задачи. В результате чего времени на непосредственную работу – лечение пациентов, не остается.

Это не проблема одного дня, это системный сбой, блокирующий работу медицинской отрасли всей страны. Об этом пишут врачи из всех областей в закрытых группах Facebook и Viber. И если качество работы системы электронного документооборота не изменится, страдать от этого будут пациенты.

Наглядно, как продвигаются цифровые реформы в медицине, можно увидеть в комментариях на странице Helsi.pro.

Например, под постом от 16 ноября о том, как описывать диагноз пациенту, чтобы у него сформировался сертификат о выздоровлении в соответствии с инструкциями НСЗУ, многие комментарии врачей-практиков, наглядно иллюстрируют условия их работы. Оказалось, что внезапно изменилось кодирование диагноза. То есть накануне были одни разъяснения, а на следующий день – другие. Таким образом, врач должен держать руку на пульсе постоянно, просматривая вебинары вместо выполнения своих прямых обязанностей.

Также под постом можно увидеть комментарии пациентов, которым врачи отказываются вносить нужные записи – с Helsi невозможно работать из-за того, что система постоянно зависает.

Под другим постом также много комментариев, оценивающих как нестабильность работы системы Helsi, так и невозможность связаться со службой поддержки.

В сухом остатке – люди, отвечающие за медицинский электронный документооборот, остаются в тени и не сталкиваются непосредственно с пациентами, в отличие от врачей. И если ситуация не изменится, пациентам вскоре уже не к кому будет обращаться за медицинской помощью.

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