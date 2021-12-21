На рассмотрение Верховной Рады представлен проект закона, который может стать настоящим спасением для малого бизнеса в Украине и значительно улучшит жизнь рядовых граждан. Возможна ли полная отмена военного сбора, кассовых аппаратов и снижение налоговых ставок?

Если закон будет принят, то расходы бизнеса сократятся, а значит, и снизятся цены на продукцию и услуги. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Проект закона об отмене военного сбора зарегистрирован в Верховной Раде под номером 6437. Авторы документа предлагают отменить отчисления в размере 1,5% на нужды Вооруженных сил Украины с 31 декабря 2022 года. Отметим, что военный сбор был введен в Украине в 2014 году и является отчислениями в размере 1,5% от начисленной заработной платы.

“Введение этого налога было временным, но из-за отсутствия четко определенной конечной даты его введения фактически привело к установлению реальной налоговой ставки с доходов граждан в размере 19,5% (НДФЛ 18% плюс военный сбор 1,5%)”, – объясняют авторы законопроекта №6437.

Кроме того, законопроект №6437 касается не только вопроса об отмене военного сбора. Он также предлагает отменить обязательное введение кассовых аппаратов для ФОП и пересмотр налоговых ставок для некоторых групп физических лиц-предпринимателей. В документе также предлагается отменить НДС для малообеспеченных граждан.

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