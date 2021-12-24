Нашумевший список профессий, по которым женщин собираются брать на военный учет, сократят

Список профессий и специальностей, представительницы которых должны стать на военный учет, планируется сократить. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

В своем Facebook он написал, что утром обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте nv.ua.

По словам Завитневича, список профессий должно было определять Министерство обороны, а после его публикации «мы увидели, что он очень большой».

«Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям. Но сама инициатива верна, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — отметил он.

Ранее Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на военный учет военнообязанных.

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Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут до конца 2022 года стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень. И если они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В перечне такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д.

30 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о призыве резервистов без мобилизации и увеличения штрафов за уклонение от службы. Он вступил в силу 23 апреля.

В соответствии с одной из норм закона, женщины с профессией, «родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту», берутся на учет военнообязанных.

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