Военный учет женщин – какие основные изменения произошли

Женщины состояли на военном учете и раньше, но это касалось ограниченного круга профессий. Министерство обороны разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. Что изменится?
В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет в качестве военнообязанных. Однако через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.
Штрафов за уклонение не будет
Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.
Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на военный учет.
Перечень профессий сократят
В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.
В частности, список профессий для военного учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут стать на военный учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.
На обязательный учет военнообязанных будут становиться работающие женщины в сферах:
- медицины,
- электроники,
- связи,
- метрологии и картографии,
- финансов,
- бухгалтерского учета,
- аудита.
Возможен добровольный военный учет
В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на военный учет для женщин кроме медиков.
Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от военного учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.
Такие намерения вызвали возмущение в обществе, выраженные в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос военного учета.
Военный учет для женщин хотят сделать добровольным – новый законопроект