Военный учет женщин – какие основные изменения произошли

Женщины состояли на военном учете и раньше, но это касалось ограниченного круга профессий. Министерство обороны разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. Что изменится?

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет в качестве военнообязанных. Однако через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Штрафов за уклонение не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.

Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на военный учет.

Перечень профессий сократят

В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

В частности, список профессий для военного учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут стать на военный учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.

На обязательный учет военнообязанных будут становиться работающие женщины в сферах:

медицины,

электроники,

связи,

метрологии и картографии,

финансов,

бухгалтерского учета,

аудита.

Возможен добровольный военный учет

В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на военный учет для женщин кроме медиков.

Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от военного учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.

Такие намерения вызвали возмущение в обществе, выраженные в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос военного учета.

Военный учет для женщин хотят сделать добровольным – новый законопроект