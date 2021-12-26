Подать документы о взятии на военный учет можно будет онлайн. Сборы и обучение – по желанию

Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не произойдет. Об этом написал в facebook Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Киев.Media.

“Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур”, – сообщил Залужный.

Он отметил, что в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для женщин, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Залужный также успокаивает: военные сборы и учения не являются обязательными, по крайней мере, пока.

“Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собраний (обучений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию”, – идет речь в сообщении .

Залужный объяснил, что со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не произойдет.

“Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал”, – отметил главнокомандующий. “Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности”, – объяснил он.

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий стать на учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Когда начнут штрафовать женщин за уклонение от военного учета?