Vodafone ввел выгодный тариф, которого нет у Киевстара и lifecell

Мобильный оператор Vodafone ввел очень выгодный тариф план, который позволит ему переманить к себе многих клиентов Киевстар и lifecell

Этот тарифный план, получивший название “Vodafone все свои”, позволяет абонентам пользоваться безлимитными звонками на номера всех мобильных операторов, работающих в Украине. Кроме того, выгодный тариф предоставляет абонентам еще и безлимитный доступ ко всем мессенджерам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Эта акция продлится до 28 февраля 2022 года, то есть фактически до конца зимы. Таким образом, абоненты этого мобильного оператора могут до конца зимы не беспокоиться о том, что у них закончатся бесплатные минуты для звонков на другие операторы. Они могут звонить по телефону столько же, сколько звонят в своей сети.

Воспользоваться этой щедрой акцией могут абоненты, подключенные к следующим тарифам:

Vodafone SuperNet_19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo);

Vodafone SuperNet (Start, Start, Pro, Pro, Turbo, Unlim);

Vodafone 4G Smart (XS, S, S, M, XL);

Vodafone Red (M, L, XL);

Vodafone Business (S, M, L).

Есть также небольшое условие: абоненты Vodafone могут подключить эту акцию в период с 29 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. То есть после 31 января подключиться к ней уже не получится.

И хотя акция рассчитана на период до конца зимы, она может изрядно проредить ряды пользователей сетей Киевстар и lifecell, привычно ставящих лимиты для звонков на номера других операторов.

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