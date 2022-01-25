В Украине беспрецедентно растут цены на энергоносители. Как следствие, дорожают продукты. Это побуждает власти подумать про внедрение продуктовых талонов. Их будут выдавать социально незащищенным слоям населения. Разбираем плюсы и минусы возможной реализации продуктовых талонов

Что думают эксперты, в чем плюсы и минусы вышеупомянутой инициативы NNS узнал из сообщения на cайте Сегодня.

Внедрение идеи, по словам правительства, несколько стабилизирует ситуацию в стране. Ведь нынешний рост цен – не предел. На период карантина повышение стоимости продуктов сдерживает государственное регулирование цен на десяток позиций. Фиксированная стоимость у молока, хлеба, круп и растительного масла, в общем, у социально значимых продуктов.

Преимущества системы

В идеале преимущества системы состоят в постоянном поиске путей (со стороны власти) для решения проблем, связанных с нестабильной ситуацией в стране. Да, цены растут, и по большому счету, на все. Основной причиной, которую называют в офисе президента, стало повышение стоимости энергоносителей и сырья. В свою очередь это приводит к увеличению цен на продукты.

Так что социально незащищенные слои населения получат эту минимальную защиту со стороны властей. А это уже повышает доверие к ней, а также в каком-то плане материальное положение украинцев.

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook спрогнозировал возможное исчезновение на определенный период с полок магазинов социально значимых продуктов. Поскольку максимальная торговая надбавка на розничные цены в размере 10% не покрывает расходы операторов рынка. Это оплата логистики, сезонного списания и других операционных услуг.

Что думают об этом власти

Власти же убеждены, что продуктовые талоны будут стимулировать внутренний рынок. Также будут способствовать улучшению ситуации у производителей внутри страны.

Такое же мнение высказала экономический эксперт Татьяна Острикова в комментариях под вышеупомянутым постом. Она отметила, что грамотное внедрение программы карточек на продукты в Украине будет иметь более положительное влияние на производителей, чем фиксированная стоимость цен на социальные продукты. В качестве примера она привела систему в США. А также предложила, как лучше воплотить это в практике, чтобы от этого выиграли все.

“Существуют разные способы обеспечить небогатых граждан необходимыми продуктами. Среди них — опыт США: выплаты сумм на специальные платежные карты, которыми можно рассчитаться в сертифицированных магазинах и на ярмарках. Среди них — компенсация (частичная) производителям продуктов стоимости энергоресурсов, чтобы сдержать рост цен. Налоги отменить на сделки по продаже таких продуктов, в конце концов…” — написала она.

В таких условиях внедрение талонов на продукты можно считать положительной инициативой для обеих сторон. А именно для украинцев, входящих в социально незащищенную группу населения, и для производителей товаров, а в свою очередь — торговых сетей.

Следует заметить, что внедрение талонов планируется не подобно системе Советского Союза, необходимость которой была вызвана дефицитом продуктов питания, а по примеру food stamps США, что также можно считать положительным моментом инициативы. Ведь подобная система существует на практике и благодаря этому мы способны оценить все ее нюансы.

Недостатки системы

Среди недостатков системы можно выделить и так всем известное – внедрение через портал “Дия”. Если реализацию программы запустят именно через “Дию”, то у многих людей, относящихся к социально незащищенным слоям населения (для кого планируют внедрить талоны), не будет возможности полноценно пользоваться привилегией. Почему так случится?

Большое количество из этой группы украинцев не имеют смартфонов или даже не знают, как пользоваться приложением. А кому-то неизвестно даже о его существовании. Речь идет о нехватке денег на покупку продуктов, не говоря уже о смартфонах.

Еще одним камнем преткновения может стать дороговизна программы

Многие эксперты уже высказались по этому поводу. Например, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что многим украинцам такие карты помогли бы. Однако он сомневается, что у государства будет достаточно денег на финансирование “продуктовых карт”, ведь в стране дефицит бюджета.

По его словам, нужно выделить как минимум 50 млрд грн на продукты, и это при дефиците бюджета в 188 млрд грн.

По подсчетам, государству на это нужно 16,7 млрд. грн. Однако эта цифра слишком занижена. Поскольку считали один талон на одно домохозяйство. А согласно количеству продуктов, которые в него входят, и количеству людей в одном домохозяйстве, такую ​​сумму следует увеличивать в несколько раз.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал о еще одной возможной проблеме: кому давать подобные талоны.

Он заявляет, что домохозяйства, получавшие субсидии (а их 20 тысяч) показывали нулевые доходы и вместе с тем покупали автомобили и квартиры.

“40% экономики находится в тени. Как можно определить, кому нужна помощь реально? Кроме того, кто будет этим заниматься, кто будет выдавать эти талоны? Здесь очень много вопросов, и я не представляю, как можно что-нибудь подобное ввести у нас “, — говорит Рева.

В общем, конечный вид, функционал и т.п. продуктовых талонов еще неизвестен. Инициатива Кабмина находится только на общественном обсуждении.

Подобные инициативы карточек на продукты действуют в США, Бельгии, Франции и других странах мира. Каждая имеет свои особенности и сферу применения.

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