Власти Польши в 2022 году усилят проверку трудовых мигрантов, которые приезжают с целью трудоустройства из других стран. Новые нормы коснутся и украинских заробитчан

Заробитчанам из Украины грозят крупные штрафы, депортация запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет, если они работают нелегально. Решение польского Сейма направлено на работодателей и работников, которые не заключают официальный трудовой договор. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Как рассказала вице-президент компании по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская, в Польше намерены искоренить незаконное трудоустройство работников-иностранцев. Для этого власти европейского государства решили ввести инспектирование предприятий.

В любой момент, без предупреждения могут прийти проверяющие. Они проверят, все ли сотрудники официально трудоустроены и получают заработную плату официально.

Несмотря на массовый выезд украинских заробитчан в Польшу, в стране фиксируют острый кадровый голод. На сегодняшний день не хватает работников:

более 34 тысяч работников в промышленности;

22,5 тысячи сотрудников в строительстве.

Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления в Польше,

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