Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2022 годом. Президент Украины заявил, какова его основная цель в должности главы государства
В частности, он говорил о завершении войны на Донбассе. Это случилось в новогоднюю ночь.
Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24канал.
Зеленский назвал свою цель в должности
Президент напомнил, что, к сожалению, пока не закончили войну на Востоке нашего государства.
И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю “пока”, потому что следующий год он точно будет лучше. Я уверен в этом. Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы, – заявил президент.
Чтобы соседи – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука
Зеленский также выразил желание, чтобы были нормальные соседи.
“Чтобы соседи – в гости к нам с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья, и чтобы они были настоящие, которые готовы биться за тебя не в твиттере, а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще – из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой. Ведь все мы – одна семья: и Донбасс, и Крым”, – заявил глава государства.
Владимир Зеленский сказал на русском языке: “И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте”.
И будет так, как должно быть! В Украине! Как в песне: “Одна калина за вікном, одна родина за столом, и Україна, бо в нас іншої нема”, – подытожил президент.
Сказал, что всего этого хочет пожелать: “А мы для этого все сделаем! С Новым годом, дорогие украинцы!”.
Основные тезисы новогоднего обращения Владимира Зеленского
- Во время новогоднего поздравления Владимир Зеленский подытожил самое важное, что произошло в 2021 году. Президент Украины сделал это в компании украинцев, преданно работающих для Украины в разных отраслях.
- Зеленский также вспомнил, что в 2021 году по всему миру звучало, что Крым – это Украина: “Голосом не только Украины, но и 46 участников Крымской платформы”.
- Глава государства также вспомнил, что Украина праздновала 30-ю годовщину Независимости, собрав в Киеве лидеров более 100 государств, как восторженно наблюдали за парадом украинской армии: “Нас наконец-то объединилане беда, а праздник”.
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