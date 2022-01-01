Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2022 годом. Президент Украины заявил, какова его основная цель в должности главы государства

В частности, он говорил о завершении войны на Донбассе. Это случилось в новогоднюю ночь.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24канал.

Зеленский назвал свою цель в должности

Президент напомнил, что, к сожалению, пока не закончили войну на Востоке нашего государства.

И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю “пока”, потому что следующий год он точно будет лучше. Я уверен в этом. Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы, – заявил президент.

Чтобы соседи – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука

Зеленский также выразил желание, чтобы были нормальные соседи.

“Чтобы соседи – в гости к нам с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья, и чтобы они были настоящие, которые готовы биться за тебя не в твиттере, а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще – из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой. Ведь все мы – одна семья: и Донбасс, и Крым”, – заявил глава государства.

Владимир Зеленский сказал на русском языке: “И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте”.