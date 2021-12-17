Под угрозой блокировки оказались аккаунты с большим количеством читателей. Facebook запустил рассылку пользователям в Украине

Владельцев популярных среди других фолловеров аккаунтов предупредили о необходимости как можно быстрее включить расширенную программу безопасности. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Причиной разработки и запуска программы Facebook Protect, которая предусматривает более обширную и сложную систему безопасности аккаунтов, стали попытки хакеров. Они участились атаковать аккаунты с большим количеством читателей. Речь идет об общественно значимых и популярных страницахв социальной сети Facebook.

“Для защиты от таких целенаправленных атак вам необходимо активировать программу расширенной безопасности”, – говорится в тексте оповещений Facebook.

Если будет замечено нечто необычное при входе в “учетную запись”, то соцсеть автоматически будет применять более строгие правила при входе. Это будет сделано чтобы уменьшить вероятность несанкционированного доступа к учетным записям.

Facebook предоставляет возможность владельцам учетных записей в Украине до конца декабря включить функцию Facebook Protect. Если это сделано не будет, уже 30 декабря 2021 года учетные записи будут заблокированы. Разблокировка возможна. Но только после того, как владельцы профилей согласятся с новыми условиями.

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