С апреля 2022 года оператор мобильной связи в Украине Vodafone начнет продавать новые SIM-карты – формата half-sized

У новых SIM-карт от Vodafone будет уменьшен размер держателя. Это позволит значительно снизить потребление пластика и упростить логистику компании. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Особенностью формата half-sized является SIM-карта, у которой размер держателя уменьшен вдвое. По расчетам компании, уменьшение размера для SIM-карт позволит всего за год сэкономить до 15 тонн пластика. Таким образом, компания внесет существенный вклад в защиту планеты от загрязнения.

“Используемый ныне классический держатель SIM-карты имеет стандартный размер банковской карты (86 х 54 мм). Предлагаемый новый формат держателя – вдвое меньше (43 х 54 мм). Переход на формат half-sized SIM позволит “Vodafone Украина” снизить потребление пластика вдвое. Также это упростит логистические процессы – для этих карточек понадобится вдвое меньше упаковочных материалов и мест для их хранения”, – идет в сообщении мобильного оператора Vodafone.

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