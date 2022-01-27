Вакцинированные бустерной дозой прививки от COVID-19 украинцы смогут получить дополнительные 500 гривен в “Дие”. Поскольку вакцинация COVID-19 разрешена с 14 лет, то ее смогут получить и подростки.

Дополнительные 500 гривен государство выделило в рамках программы “еПоддержка”. Когда начнется их выплата, пока неизвестно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Поскольку вакцинация в Украине от коронавируса разрешена с 14 лет, все вакцинирующиеся третьей дозой вакцины с этого возраста получат на счет по 500 гривен. Их можно будет потратить на те же услуги, что и 1000 грн. Только для подростков с 14 до 18 лет в список предлагаемых услуг входит образовательная сфера – посещение курсов, кружков и репетиторов. Позже программу хотят расширить и на детей с 12-ти лет.

Пенсионеры от 60 лет, а также инвалиды I группы смогут купить лекарства на полученные 500 гривен за бустерную дозу. Также они смогут потратить деньги на оплату коммуналки.

На сегодняшний день “ковидную тысячу” и “бустерные” 500 гривен можно потратить также на:

кинотеатры;

театры;

музеи;

спортзалы;

покупку книг;

покупку авиа и ж/д билетов.

Программой “е Поддержка”, начиная с декабря, воспользовались более 7,3 млн. украинцев. Наиболее популярными по видам расходов стали книжные магазины (575 млн грн), кинотеатры (444 млн грн), театры, концерты и развлекательные услуги (218 млн грн), железнодорожные и авиаперевозки (204 млн грн), спорт (171 млн грн).

Несовершеннолетние смогут получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию