Территория Чернобыльской АЭС находится недалеко от границы Беларуси, сторонника России. Она является кратчайшим путем в столицу Украины. Поэтому в Зоне отчуждения развернуты дополнительные военные силы на случай вторжения РФ

Чернобыльская зона отчуждения является кратчайшим путем в столицу Украины Киев в случае вторжения российских войск через границу Беларуси. Поэтому здесь Украиной развернуты дополнительные силы. Об этом пишет The New York Times. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ZN,UA

“Два месяца назад правительство развернуло дополнительные силы в этом районе из-за усиления напряженности в отношениях с Россией и Беларусью, союзником Кремля, чья граница находится в 5 милях от пострадавшего реактора и куда Россия недавно опрокинула войска”, – идет речь в публикации.

Издание ссылается на беседу с пресс-секретарем Житомирского пограничного отряда, подполковником Юрием Шахрайчуком.

“В то время как большая часть внимания к потенциальному вторжению России сосредоточена на наращивании войск и ежедневных боевых действиях на востоке, кратчайший маршрут из России в столицу Украины, Киев идет с севера. И проходит через изолированную зону вокруг Чернобыльской АЭС”, – указывает также издание.

Отмечается, что это делает район Чернобыля местом, где Украина вынуждена развернуть дополнительные силы, несмотря на радиоактивное загрязнение территории.

“Это заставляет военных развернуть силы безопасности в до сих пор в радиоактивном лесу, где они несут как оружие, так и оборудование для обнаружения радиационного облучения”, – говорится в публикации.

Пока никто из пограничников, направленных в зону в ноябре, не получил высоких доз.

Отмечается, что украинских сил, обычно имеющихся в районе, было бы недостаточно, чтобы отразить вторжение, если оно произойдет.

В 2020 году в Зоне отчуждения мобильный оператор Vodafonе Украина установил мобильные башни. А в 2021 году Государственное агентство управления Зоной отчуждения должно было установить на этих башнях специальные видеокамеры с тепловизионными объективами. Как обещал экс-глава ДАЗВ Сергей Костюк, такой системой видеонаблюдения должны были покрыть 80% территории Зоны.

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