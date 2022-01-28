В воинской части, где служил Рябчук, было два случая самоубийства

По словам командующего Нацгвардией Балана, он поручил подчиненным подготовить анализ по воинской части, в которой произошла трагедия. Стало известно, что там были случаи самоубийства раньше

В военной части Национальной гвардии в Днепре, в которой Артем Рябчук расстрелял своих собратьев, раньше уже были трагические случаи. Речь идет о двух самоубийствах. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 5.ua, со ссылкой на командующего Нацгвардией Николая Балана.

По словам Балана, он поручил подчиненным подготовить анализ по воинской части, в которой произошла трагедия. Ему доложили, что там действительно были случаи самоубийства. Произошли они в 2018 или 2019 году. По предварительной информации, речь идет о 2 военных. Командующий Нацгвардией уточнил, что они “сделали это чуть ли не на камеру”. Других подробностей он не сообщал.

Напомним, бывший замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал видео задержания нацгвардейца Артемия Рябчука.

Также народный депутат Украины, полковник Службы безопасности Украины в отставке Роман Костенко предполагает, что нацгвардеец Артемий Рябчук владеет оружием как для срочника слишком умело.

Трагедия произошла рано утром на территории Южного машиностроительного завода. Военнослужащий Национальной гвардии, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, во время выдачи оружия – по неизвестным причинам – открыл огонь из автомата Калашникова. Погибли четыре армейца и одна гражданская женщина. Еще пять человек – ранены.

По данным эксзамминистра внутренних дел Антона Геращенко, трое из них – в тяжелом состоянии. Он призвал жителей поддержать раненых и сдать кровь.

Также командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.

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