С 1 января 2022 года все больницы на территории Украины будут вести учет назначения антибиотиков пациентам

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте UA-NEWS.

Уточняется, что будут контролировать прием препаратов двух групп:

– антибиотиков группы наблюдения (назначают для лечения бактериальной инфекции в начале заболевания);

– антибиотиков группы резерва (применяются в крайне тяжелых бактериальных случаях).

«Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва», – отметили в ЦОС.

Также сообщается, что контроль назначения антибиотиков – это вынужденная мера, поскольку нерациональное использование в будущем может привести к невозможности лечения бактериальных инфекций. Строгий учет позволит сохранить эффективность препаратов.

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