В Украине вводят штраф за неубранный снег

В Украине планируется ввести штраф за неубранный снег. Сумма штрафа составит 1700 гривен

Об этом говорится в части второй статьи 18 Закона Украины “О благоустройстве населенных пунктов”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Диалоги.

Как отмечается в Законе, предприятия, учреждения, организации в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства (их части), а также определенную правилами благоустройства территории населенного пункта прилегающую к этим объектам территорию.

Кроме того, ФЛП и балансодержатели многоквартирных домов должны возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением действующего законодательства.

Что касается штрафов, то для граждан и должностных лиц они составят от 340 до 1 360 грн., а для предпринимателей – от 850 до 1700 грн.

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