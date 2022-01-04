В Украине вводят бустерную дозу вакцины против COVID-19

В Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса COVID-19. Такую вакцину получат люди старше 60 лет. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко

Об этом НВ сообщили в пресс-службе Минздрава, передает NNS

Получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 можно будет независимо от того, какой вакциной были предыдущие прививки.

Как это будет работать

Получить бустерную дозу люди в возрасте от 60 лет могут через шесть месяцев с даты второй прививки от COVID-19. Оптимально — в период от шести до девяти месяцев.

Предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.

Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время бустерную дозу вакцины от коронавируса могут разрешить вводить всем украинцам.

Бустерная доза вакцины отличается от дополнительной: дополнительную вводят, чтобы обезопасить людей, для которых из-за тяжелых заболеваний две дозы препарата могут не стать надежной защитой, а бустерную — чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.

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