В Украине введут новую прививку для детей – МОЗ

В МОЗ заявили, что в календарь обязательной вакцинации ведут новую прививку для детей

Как сообщили в МОЗ, детей будут вакцинировать от пневмококка.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме “Украина 30”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua

“Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно к этим 10 болезням мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID”, – объяснил Ляшко.

Как известно, пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых.

Во многих странах мира уже сделали вакцинацию от пневмококка обязательной. В США соответствующее решение было принято еще в 2000 году, а в Украине такие прививки сейчас делают только за деньги.

Какие вакцины нужно получить после 20 лет – календарь прививок

ВИЧ и вирусные гепатиты: как и где бесплатно провериться в Украине