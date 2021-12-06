Аналитики дают неблагоприятный прогноз по национальной валюте. Как может измениться курс доллара в ближайшее время

В Украине уже в ближайшее время курс доллара может взлететь до 60 гривен. Это произойдет в случае начала полномасштабного военного противостояния с Российской Федерацией. Такой, очень неблагоприятный, прогноз для национальной валюты дал в комментарии одному из украинских медиа-ресурсов аналитик компании “Центр биржевых технологий” (ЦБТ) Максим Орищак. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Если это произойдет, то обвальной девальвации гривны не избежать.

Причины роста курса доллара

Во-первых, из-за того, что все рассказы о непобедимости украинской армии – это утопия на фоне реалий. Украина совершенно не готова противостоять мощной и технологически развитой военной машине восточного соседа.

Во-вторых, даже если нам окажут помощь союзники (а в этом есть сомнения, ведь втягивание в эту войну, например, США может привести к фатальным последствиям не только для Европы), то все равно военные действия будут происходить на территории Украины. Следовательно, инвесторы убегут от нас подальше и надолго. Это не может не привести к росту курса доллара.

“Политическая обстановка непростая. Поэтому делать оптимистические прогнозы, зная многолетний конфликт между странами, несколько неправильно. Кроме того, различные недоговоренности и конфликты между Россией и США или Россией и ЕС по газовому вопросу лишь усиливают вероятность втягивания Украины, как территориально привлекательной страны, в военные действия”, – говорит Орищак.

Кроме возможных военных действий, есть еще одна, более реальная причина. Гривна может обвалиться под давлением неблагоприятной экономической ситуации. И здесь, как не парадоксально, удержать гривну от двукратного обесценивания может распространение штамма коронавирус Омикрон.

Если Омикрон начнет активно захватывать Европу, и она закроет свои границы, это остановит отток рабочей силы с Украины. Граждане будут вынуждены оставаться в родной стране. Украинцы должны будут искать себе работу именно здесь. Такой сценарий окажется благоприятным для гривны. И курс доллара будет расти медленно, как было заложено в прогнозах.

Если границы Евросоюза останутся открытыми, то массового оттока трудовых ресурсов из Украины не избежать. Жизнь стремительно дорожает. Производство сворачивается. Большинству граждан трудоспособного возраста здесь уже нечего “ловить”.

Естественно, что в этом случае бюджет наполнять нечем, кроме наспех напечатанных “фантиков” с водяными знаками. В этом случае обвал гривны также является неизбежным.

“Отток населения, при сокращении покупательной способности людей, грозит ростом задолженности и по оплате “коммуналки”, и перед банковским сектором в целом в части увеличения количества плохих кредитов. Эти причины лишь поддерживают идею, что гривна упадет минимум вдвое к доллару США “, – подытожил аналитик.

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