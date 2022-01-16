В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и многое другое. Это обсудили министры Сергей Шкарлет и Денис Монастырский.

В первый день 2022 Министр образования и науки Сергей Шкарлет и Министр внутренних дел Денис Монастырский обсудили развитие военно-патриотического воспитания молодежи в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Дело.

В рабочей встрече глав и представителей органов исполнительной власти также приняли участие Министр обороны Алексей Резников и первый заместитель Министра по делам ветеранов Александр Порхун.

«В настоящее время в учебных заведениях уже существует ряд инициатив военно-патриотического воспитания, которые реализуются совместно с МВД, Минобороны и Минветеранов. Однако все они нуждаются в систематизации с учетом, в частности, морального, правового направления формирования личности», – отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Стороны договорились о координации усилий и обеспечения взаимодействия между органами государственной власти по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В частности, будет создана рабочая группа, которая сможет выработать комплексный подход к военно-патриотическому воспитанию в государстве.

«С 1 января вступил в силу Закон Украины “Об основах национального сопротивления”. Он предполагает, что в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и многое другое. Поэтому нам нужно объединить и скоординировать усилия для того, чтобы механизм военно-патриотического воспитания действительно работал», – отметил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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