По итогам 2021 года проезд в общественном транспорте подорожал. Стоимость билетов, как и процент подорожания, разные в разных регионах

При этом есть города, где стоимость проезда выросла более чем на 60%. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Больше всего подорожали билеты в Ивано-Франковске. Там цены на проезд за год выросли на 66%. После повышения стоимость проезда в столице Прикарпатья составляет 10 гривен.

Столько же стоит билет во Львове. Однако там до повышения цены на проезд были выше, чем в Ивано-Франковске. Поэтому через год проезд во Львове подорожал “лишь” на 40%.

В Донецкой области за одну поездку на общественном транспорте придется отдать 9,5 гривны.

А вот самые дешевые цены на проезд в общественном транспорте – в Волынской области. Местным жителям за то, чтобы прокатиться придется отдать всего 4 гривны.

Напомним, в 2022 году рост цен на проезд, очевидно, продолжится. Так, киевлянам уже сообщили, что будут повышать стоимость проезда. Однако это произойдет не в начале года, как планировалось ранее, а по завершении отопительного сезона.

Какими при этом будут цены на проезд, городские власти пока не говорят. При этом мэр Виталий Кличко заявил, что повышение цен будет экономически обоснованным.

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