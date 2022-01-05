Главный санитарный врач Игорь Кузин призывает родителей, дети которых пропустили одну или две прививки, обратиться к педиатру. От какой болезни и когда произойдет вакцинация

В Украине состоится вакцинация детей от 6 месяцев до 6 лет, которые вовремя не привились от полиомиелита. Она начнется в конце января 2022 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте novyny.live

Прививка детей от полиомиелита

Известно, что детей будут планово прививать инактивированной полиовакциной. Главный санврач Игорь Кузин посоветовал родителям, дети которых пропустили одну или две прививки, обратиться к педиатру.

“Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям”, -заявил он.

В первом раунде проведут три тура дополнительной иммунизации. Такое решение было введено из-за случаев на Ровенщине и Закарпатье, когда 20 детей обнаружили полиовирус.

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