В Украине произойдет повышение пенсий еще до общей индексации

В Украине в марте пройдет индексация пенсий. Это самое масштабное повышение пенсий пенсионерам за весь год. В течение года состоится целый ряд повышений. Однако многим гражданам увеличат выплаты еще до мартовской индексации

В частности, тысячи пенсионеров получают повышенные выплаты с января. Об этом рассказали в Минсоцполитике. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Выросли пенсии для нетрудоспособных членов семей погибших воинов АТО/ООС

Так, с января 2022 года произошло повышение пенсий для нетрудоспособных родителей (матерей, родителей) или жен (мужчин), военных, погибших в АТО/ООС, умерли или пропали без вести. Они получают пенсию по потере кормильца. С января этого года минимальный размер составляет 7800 гривен. Она выросла в среднем на 1895 гривен.

Такие обновленные пенсии получают более 3300 человек, являющихся членами семей погибших воинов.

С 1 января также увеличили размер пенсий для инвалидов-чернобыльцев

У них теперь получаются следующие минимальные суммы:

инвалиды I группы – 14,6 тысячи гривен;

инвалиды II группы – 9,5 тысяч гривен;

инвалиды ІІІ группы – 7 тысяч гривен.

Выросли также пенсии у женщин

С 1 января стали назначать ежемесячные надбавки к пенсиям женщинам, которым в 2022 году исполняется 60 лет, которые выходят на пенсию по возрасту. Им будут доплачивать ежемесячно 9% к расчетной пенсии. Например, если расчетная пенсия женщины вышла около 5000 гривен, то она будет получать 5450. Таким образом, женщинам частично компенсируют более поздний выход на заслуженный отдых – не в 55 лет, как было раньше, а в 60.

С января выросли минимальные и максимальные пенсии

Минимальные пенсии равны прожиточному минимуму. В 2022 году они будут меняться следующим образом:

с 1 января – 1934 гривны;

с 1 июля – 2027 гривен;

с 1 декабря – 2093 гривны.

Соответственно, максимальные пенсии, равные десяти прожиточным минимумам, будут также изменяться в те же даты пропорционально росту минимальных.

В целом в Минсоцполитки прогнозируют, что до конца 2022 года средняя пенсия в Украине составит 4,5 тысяч гривен. Она будет на 15% выше фактического прожиточного минимума (фактический ПМ вдвое выше того, что заложен в бюджетные показатели).

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