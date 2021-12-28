В Украине приватизированная земля может перейти в коммунальную собственность: как этого не допустить

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В Украине приватизированная земля при определенных условиях может перейти в коммунальную собственность общины, на территории которой находится эта земля

Так может случиться, если приватизированная земля, а также другое имущество принадлежали умершему человеку, который не оставил после себя наследников и не составил ни на кого завещания.

Процедуру перехода частной земли в коммунальную собственность напомнили в публикации Минюста. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Собственность умершего человека может перейти в собственность общины, если наследники отказались от наследства. Тогда, после прохождения определенной процедуры, землю и другое имущество, принадлежавшие покойному владельцу, считают вымершим наследием.

Каким образом частная собственность умершего может перейти в собственность общины?

Для этого власти местной общины должны придерживаться определенных процедур:

  • Во-первых, община не может претендовать на собственность умершего человека, пока не прошло полгода со дня смерти этого человека. Этот полугодовой отрезок времени дается для того, чтобы нашлись возможные наследники и заявили о своих правах.
  • Если за полгода никто не заявил о своем праве на наследство или наследники отказались от него, а умерший владелец наследства не оставил никакого завещания, тогда на это наследство может претендовать община.
  • Через полгода после смерти владельца наследства община должна принять меры по сохранению его имущества, взяв его под свою охрану.
  • Когда истек год после смерти, община имеет право обратиться в суд, чтобы тот признал наследство вымершим.
  • Обычно суд принимает такое решение и предоставляет общине право наследовать имущество умершего человека.

Следовательно, если возможные наследники не хотят потерять землю и другое имущество, принадлежавшие умершему родственнику на правах частной собственности, они должны своевременно заявить свое право на наследство и оформить его со всеми юридическими процедурами.

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