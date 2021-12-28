В Украине приватизированная земля при определенных условиях может перейти в коммунальную собственность общины, на территории которой находится эта земля

Так может случиться, если приватизированная земля, а также другое имущество принадлежали умершему человеку, который не оставил после себя наследников и не составил ни на кого завещания.

Процедуру перехода частной земли в коммунальную собственность напомнили в публикации Минюста. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Собственность умершего человека может перейти в собственность общины, если наследники отказались от наследства. Тогда, после прохождения определенной процедуры, землю и другое имущество, принадлежавшие покойному владельцу, считают вымершим наследием.

Каким образом частная собственность умершего может перейти в собственность общины?

Для этого власти местной общины должны придерживаться определенных процедур:

Во-первых, община не может претендовать на собственность умершего человека, пока не прошло полгода со дня смерти этого человека. Этот полугодовой отрезок времени дается для того, чтобы нашлись возможные наследники и заявили о своих правах.

Если за полгода никто не заявил о своем праве на наследство или наследники отказались от него, а умерший владелец наследства не оставил никакого завещания, тогда на это наследство может претендовать община.

Через полгода после смерти владельца наследства община должна принять меры по сохранению его имущества, взяв его под свою охрану.

Когда истек год после смерти, община имеет право обратиться в суд, чтобы тот признал наследство вымершим.

Обычно суд принимает такое решение и предоставляет общине право наследовать имущество умершего человека.

Следовательно, если возможные наследники не хотят потерять землю и другое имущество, принадлежавшие умершему родственнику на правах частной собственности, они должны своевременно заявить свое право на наследство и оформить его со всеми юридическими процедурами.

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