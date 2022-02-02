В Украине придумали альтернативу военному призыву – что изменится

В Украине вводят альтернативу военному призыву. В ее качестве введут краткосрочную (3-4 месяца) интенсивную военную подготовку. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Я и Закон.

«Эта задача – на 4 года. Сегодня украинская армия состоит из трех основных категорий лиц. Во-первых, это профессиональные кадровые военные, офицеры и сержанты, получившие профессиональное образование. Во-вторых, это контрактники, служащие от 6 месяцев до нескольких лет. А также юноши, призванные на срочную службу», — отметил министр.

По его словам, эти люди имеют разную подготовку, разную мотивацию, разное видение того, чем является армия в их жизни.

«Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формата подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки», — рассказал Алексей Резников.

Министр уточнил, что с 1 января 2024 года в Украине полностью планируется заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Постепенно будут увеличивать объемы вовлеченных и поддерживать их навыки путем периодических тренировок и сборов.

«На сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения Указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах» — подытожил Алексей Резников.



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Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 36/022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».

Документ направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военных, увеличение численности и укрепление ВСУ.

Указом предусмотрено постепенное увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат. Также предусмотрено увеличение срока действия контрактов; разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей; систему карьерного роста офицеров

Согласно документу, Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на текущий год, заложив финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы. Также запланировано повышение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных Сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Документ также предусматривает постепенный переход к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе. В частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

В Украине отменят военный призыв – Зеленский дал поручение