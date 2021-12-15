В Украине предлагают по упрощенной процедуре принудительно платно изымать земельные участки. Это будут делать, если есть необходимость в строительстве на их территории автомобильных дорог государственного значения. А также мостов, эстакад и дорожной инфраструктуры

В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №6422. Авторы этого законопроекта исходили из того, что сейчас в Украине процедура принудительного отчуждения этих объектов занимает очень много времени. За это задерживается строительство новых автодорог. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Так, Харьковским апелляционным административным судом более года рассматривалось дело по административному иску Хорольской районной государственной администрации Полтавской области о принудительном отчуждении одного из земельных участков для строительства объездной дороги возле села Покровское.

В законопроекте №6422 идет речь о том, что суд будет принимать решение таких споров по упрощенному производству. Срок – в течение одного месяца со дня поступления искового заявления.

Именно решение об отчуждении земельного участка должны принимать органы исполнительной власти или местного самоуправления. Если с собственником земельного участка в течение одного месяца согласия не достигается, то тогда подается иск в суд.

Авторы проекта закона считают, что его принятие позволит не менее чем на треть сократить сроки отчуждения земельных участков, если их территории планируют построить автомобильную дорогу общего пользования государственного значения.

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