В Украине подорожает коммуналка: в 2022 году пересчитают тарифы на газ и воду

В Украине в 2022 году пересчитают тарифы на доставку газа и воду. Кроме того, после окончания отопительного сезона пересмотрят стоимость электроэнергии и газа

Рост стоимости коммунальных услуг зависит от ситуации на мировых рынках, инфляции, стоимости ремонта и размера зарплат в Украине. К примеру, после подорожания газа на 10% примерно на 7% могут подорожать отопление и горячая вода. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Увеличится абонплата за газ. С 1 января в Украине увеличат размер абонплаты на газ. Она зависит от объема потребления голубого топлива за газовый год (с октября прошлого года по октябрь текущего) и тарифа. Тариф уже решили просмотреть. Например, для “Николаевгаза” и “Харьковгаза” с 2,148 до 2,388 грн.

Стоимость газа и электроэнергии могут повыситься по окончании отопительного сезона. Сколько будет стоить электричество и газ с мая 2022-го, пока неизвестно, однако при этом, учитывая ситуацию на энергетическом рынке, рост цен вполне возможен.

Вода подорожает, документ опубликовали на сайте Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг. К примеру, “Киевводоканал” повысит цены с 25,38 до 30,384 грн за куб. Решение увеличить тарифы было принято из-за целого ряда факторов. К примеру, для водоканалов повысили тарифы на электроэнергию, больше приходится тратить на теплоэнергию, а также для технологических нужд необходимо использовать газ, цена которого значительно выросла.

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