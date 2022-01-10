В Украине планируют ввести карточки на продукты питания — подробности

В Украине могут ввести карточки на продукты питания, в частности электронные. Механизмы воплощения такого решения изучаются Офисом президента Владимира Зеленского. С какой целью планируют такое нововведение

О возможности введения продуктовых карт заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Скептик.

Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки вызвана подорожанием продовольствия. Это произошло вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов. А также повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

«В наших условиях это дополнительный риск для экономики», – считает он.

А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка. Она аналогична программе «е-Поддержка», доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение «Дия».

Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде «продуктовых карт». Такие карты действуют в США для малоимущих граждан.