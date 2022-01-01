В Украине планируют штрафовать водителей за летнюю резину зимой

В Украине планируют штрафовать водителей, которые зимой ездят на автомобилях с летней резиной
Соответствующий проект постановления подготовило Министерство внутренних дел и обнародовало его для общественного обсуждения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA
В частности, украинских водителей в период с 1 октября по 31 марта планируют штрафовать за то, что они ездят на автомобилях с летними шинами. При этом из Правил дорожного движения могут устранить требование о том, что на скользкой дороге рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части.
Кроме того, водителей автомобилей на механике планируют обязать включать дневные ходовые огни, а при их отсутствии – ближний свет фар. В противном случае также предусматривается штраф.
Для водителей, нарушивших эти требования, будет предусмотрено наказание в соответствии с законодательством Украины.
МВД считает, что эти нововведения повлияют на уровень безопасности дорожного движения в Украине, станет меньше ДТП в светлое время суток, водители станут более ответственными.
В настоящее время проект постановления о внесении изменений в ПДД вынесен на общественное обсуждение, которое продлится 15 дней. Пожалуй, украинским водителям к этим нововведениям нужно готовиться уже в 2022 году.
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