В ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры воздуха. Прогнозируют морозы до -23 градусов

В среду, 12 января, в Украину ожидается усиление морозов. На дорогах по-прежнему будет скользко – гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Хвиля.

В ночь на 12 января столбики термометров опустятся до -10-18 градусов, а днем на большинстве территории Украины будет держаться мороз в пределах -7-12. Холоднее будет на севере – до -14 днем.

Существенных осадков в среду в Украине не предвидится, но из-за порывистого ветра с Севера температура воздуха будет ощущаться на несколько градусов ниже.

В Киеве 12 января ночью ожидается до -14, а днем будет удерживаться мороз до -12. Ожидается сильный ветер и гололедица.

По прогнозу Диденко, морозы продолжат усиливаться и в четверг, 13 января. Ожидается до -15-20, а на севере и севере-востоке до -20-23 градусов.

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