С понедельника 24 января в Украине ожидается похолодание. Синоптики обещают возвращение снегопадов и мороза

По прогнозам синоптиков снегопады снова вернутся в большинство областей страны, а ночью температура воздуха опустится до -18 градусов. Снежный покров кое-где достигнет 145 сантиметров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Согласно прогнозу “Укргидрометцентра”, в понедельник, 24 января, в Украине ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют снег в восточных, центральных и некоторых южных областях. В других регионах осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​опустится до -2…-6 градусов, ночью на западе похолодает до -11…-13 градусов, на юге и востоке столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов, в Киеве в понедельник будет от –3 до –5 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

Во вторник, 25 января, морозы усилятся в западных областях. Синоптики передают понижение температуры до -16…-18 градусов. В центре и на севере ночью также ожидаются морозы – от -9 до -11 градусов. Днем термометры на севере от -6 до -8 градусов, на западе будет от -1…-3 градусов, на юге и востоке – от -2 до -4 градусов. В Киеве ожидается от -5 до -7 градусов днем ​​и до -9…-11 градусов ночью. Снегопады в этот день ожидаются во всех областях, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Сумской. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В среду, 26 января, температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем синоптики передают в среднем от -1 до -4 градусов, ночью температура опустится до -5…-7 на западе, до -12…-14 в северных областях, до -9…-11 градусов на востоке. . . В течение дня ожидается пасмурная погода, местами со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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