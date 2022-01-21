На 21 января в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем ​​в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Сегодня ночью в западных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах гололедица, днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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