В Украине начали снижаться цены на гречку

В Украине наконец-то стали падать цены на гречку. Снижение стоимости этой популярной крупы фиксируют во всех крупных торговых сетях, которые присутствуют на продовольственном рынке украинской столицы

Цены на гречку снизились в супермаркетах Ашан, Novus, Metro и Varus. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Средняя стоимость этой крупы в ноябре составила 47,90 гривны. А уже в декабре средняя стоимость упала до 44,75 гривны.

Это тем более отрадно, что стоимость гречки выросла в торговой сети еще с начала августа, несмотря на то, что аграрии собрали в этом году неплохой урожай этой крупы. При этом многие эксперты прогнозировали, что цены на гречку должны пойти вниз, однако они продолжали расти.

Эксперты аграрного рынка объясняют это тем, что выращенный в Украине урожай все равно не покрывает внутренней потребности в этой крупе, поэтому ее приходится импортировать. А при таких условиях она, конечно, не может быть дешевой.

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