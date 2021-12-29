С полок в украинских магазинах может полностью пропасть продукция крупнейшего производителя сыра – Пирятинского сырзавода. Он входит в группу компаний «Молочный Альянс»

Стало известно, что руководство направило письмо коммерческим партнерам, предупреждая их о том, что с первого дня нового 2022 года значительно сокращается поставка их продукции, а в будущем вообще прекратится. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Оказывается, предприятие вынуждено остановить работу из-за подскочившей цены на газ. В письме, подписанном генеральным директором завода Владимиром Бартошаком, говорится:

“Мы понимаем, что ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке Украины, вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин, как объективного, так и субъективного характера. Но стоимость газа сегодня более чем в 10 раз выше за прошлогодние показатели”.

Если финансово-экономическое положение страны изменится, сырзавод обещает возобновить производство и поставку продукции.

В компании Молочный альянс входят 11 предприятий, выпускающих продукцию под брендами “Пирятин”, “Славия”, “Яготинское”, “Яготинское для детей”, “Златокрай” и “Молочный альянс”.

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