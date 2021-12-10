Стипендии студентов в Украине хотят повысить . Ежемесячную выплату предлагают поднять до 6500 гривен

Стипендию в размере минимальной зарплаты могут ввести для одной категории студентов высших учебных заведений – жителей оккупированных территорий. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Такую идею высказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам Верещук, в последние годы численность студентов, которые приезжают в Украину учиться с оккупированной территории, снизилась. Конечно, на это есть много объективных причин. Однако немалую роль играют и субъективные. В частности, молодым людям просто не хватает денег для того, чтобы учиться далеко от семьи.

Поэтому правительство ищет пути для стимулирования этих молодых граждан Украины. В частности, их предлагают поощрять обучением в Украине и таким образом – путем повышения стипендий. Ирина Верещук надеется, что ее предложение поддержат в правительстве. Это позволит задержать в Украине способную молодежь, которая сейчас проживает на территории аннексированного Крыма и на временно оккупированных территориях Донбасса.

2 декабря Кабмин решил увеличить в вузах квоту на получение стипендии с 30-35% до 40-45%. Стипендию, как и ранее, будут получать студенты стационарной формы обучения, которые учатся за средства бюджета. Однако численность получателей станет больше, да и сама стипендия с 1 января станет выше.

В частности, учащимся ПТУ повысят выплаты с 490 гривен до 1250, в учебных заведениях, предшествующих высшему образованию, стипендии вырастут с 980 до 1510 гривен. А для учащихся вузов ежемесячная выплата составит 2000 гривен.

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