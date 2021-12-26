В Украине меняется порядок назначения стипендий – кому дадут больше

В Украине меняется порядок назначения стипендий. Деньги будут распределяться равномерно между факультетами и количество стипендиатов возрастет. Кроме того, увеличен и сам размер стипендии

Соответствующие изменения в правила назначения и выплаты стипендий внесены Кабинетом Министров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Самое приятное известие для студентов: увеличено количество получателей стипендии. Ее вернули к тем показателям, которые существовали раньше, однако были отменены. То есть, на каждом факультете будет не по 35-40 процентов получателей стипендии, как сейчас, а по 40-45, как было до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, стипендиальный фонд, выделенный для учебного заведения, будет равномерно распределяться между факультетами ВУЗа. То есть количество стипендиатов на всех факультетах будет одинаковым.

Еще одно приятное известие для студентов: повышен размер стипендий. Причем повышение достаточно существенно.

Размеры стипендий повысят для всех заведений независимо от их уровня образования.

Так, ученики высших профессиональных училищ будут получать стипендию не 490 гривен, как до сих пор, а 1250.

Студенты высших учебных заведений будут иметь 2000 гривен вместо нынешних 1300.

А отличники в вузах будут получать 2550 повышенной стипендии вместо тех 1660, которые они имеют сейчас.

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